Covid, tre dosi di vaccino proteggono dal Long Covid

A dirlo sono i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista JAMA

1' DI LETTURA

Tre dosi di vaccino mRNA riducono il rischio di Long Covid al 16% rispetto al 42% di quanto si verifica in media nella popolazione non vaccinata, e l’effetto si verifica per tutte le varianti, inclusa omicron. A dirlo sono i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista JAMA, che, nell’arco di 2 anni, ha coinvolto 2.560 operatori sanitari di 8 ospedali Humanitas in Piemonte e Lombardia, prima e dopo l’arrivo dei vaccini anti-Covid.

Obiettivo dello studio, condotto da marzo 2020 ad aprile 2022, era identificare la protezione del vaccino rispetto al Long Covid in soggetti positivi, anche asintomatici. In questo senso, la popolazione ospedaliera è risultata ‘ideale’ perché plurivaccinata, sottoposta a test di ricerca per Sars-CoV-2 ogni due settimane e a test sierologico ogni 3 mesi.

“Abbiamo potuto vedere – spiega Maria Rescigno, capo del Laboratorio di immunologia delle mucose e microbiota di Humanitas – che la prevalenza del Long Covid passava dal 41,8% quando i vaccini non erano ancora disponibili, al 16% con 3 dosi. Questo conferma l’efficacia di 3 dosi di vaccino contro il Long Covid, indipendentemente dalla variante”.

“Abbiamo indagato oltre 40 sintomi con un questionario di oltre 200 domande sottoposte a 2.560 persone – conclude Elena Azzolini, vice direttore sanitario di Humanitas -. I sintomi più riscontrati sono stati fatigue, debolezza e mal di testa. Lo studio inoltre ha rilevato che, all’aumentare del numero di comorbidità, ma soprattutto di allergie, il rischio di sviluppare Long Covid è più significativo, a prescindere dalle vaccinazioni”.