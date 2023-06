Cracolici: “Governo paralizzato, Schifani non si fida degli assessori”

Dipasquale: "Tempo scaduto"

PALERMO – “Il governo regionale è in crisi, sta paralizzando tutto e bisogna avere il coraggio di dire la verità sui motivi di questa crisi: il presidente Schifani non si fida dei suoi assessori e pensa di potere commissariare, di fatto, il loro operato”. Lo ha detto Antonello Cracolici parlamentare regionale del Pd intervenendo nel corso della seduta d’aula di oggi. “Se la situazione è già a questo punto dopo nove mesi di legislatura, figuriamoci come sarà questo centrodestra tra quattro anni”, ha aggiunto Cracolici.

Duro anche l’intervento del collega dem nello Dipasquale: “L’azione di governo è totalmente ferma, o arrivano dei segnali o saremo pronti alla mobilitazione – ha affermato il parlamentare ragusano -. Vi dipingete come il governo della continuità con il precedente – ancora Dipasquale rivolgendosi al governo – e in sei anni non siete riusciti a portare in aula alcuna riforma seria. Il tempo è scaduto”.