Cresce l’attesa per la “Fontalba Marathon Messina 2022”

MESSINA – La prima gara a prendere il via domenica 27 marzo sarà, alle ore 8.30, la “Maratona Antonello da Messina”, sulla canonica distanza di 42,195 km. Seguiranno la “Shakespeare Run” di 10,5 km (ore 9) e la “Mezza Maratona Eufemio da Messina” di 21,097 km con start alle 10.30. Spazio pure per gli appassionati del Fitwalking.

E’ ormai tutto pronto per la “Fontalba Marathon Messina” di domenica 27 marzo, quando si correrà l’atteso evento FIDAL organizzato e promosso dalla Polisportiva Odysseus.

Spazio pure per gli appassionati del Fitwalking. Il giro previsto misura 5,274 km e va dal Viale Europa al Viale Boccetta. I maratoneti dovranno completarlo otto volte, quattro le tornate per la "mezza" e due per la "Shakespeare Run".

La società con più atleti iscritti è la Podistica Messina con 35, seguita da Torre Bianca (27), Run For Catanzaro (14), Albatros Messina 2.0 (13), Polisportiva Placeolum (12), a seguire le altre. Tra le novità più importanti vi è il title sponsor della manifestazione con l’azienda Fontalba, produttrice di una delle più antiche acque oligominerali siciliane, che, attraverso questa partnership, ha voluto ribadire il forte legame con la città dello Stretto.

L’INTERVISTA

“Siamo sempre sensibili e vicini alla città di Messina quando si parla di sport, aggregazione e, soprattutto, ripartenza – dichiara Alessandro Faranda, amministratore della Fontalba -. Non si tratta soltanto di una competizione podistica, ma è l’auspicio per il ritorno alla normalità delle attività umane ad alto contenuto sociale ed un’occasione per confermare, da parte della Fontalba, l’assunzione del mondo imprenditoriale del concetto di responsabilità d’impresa. Mi auguro che Messina riesca, nei prossimi anni, ad avere una propria identità, dimostrandosi capace di esprimere al meglio le proprie straordinarie potenzialità”.

CONSEGNA DEI PETTORALI: avverrà a Palazzo Zanca con i seguenti orari: sabato 26 marzo dalle 16.00 alle 19.30 e domenica 27 marzo dalle 07.30 alle 09.00.

IL PERCORSO: saranno impegnate le strade da via Garibaldi (carreggiata ovest), antistante piazza Unione Europea, le vie Garibaldi in direzione sud, Loggia dei Mercanti, Argentieri, Consolato del Mare, Colombo, piazza Duomo, I Settembre, C. Battisti, largo S. Giacomo, Garibaldi (carreggiata ovest) in direzione sud, T. Cannizzaro (direzione valle), piazza Cairoli (all’interno della sede tranviaria fino all’intersezione con via XXVII Luglio), viale S. Martino (carreggiata ovest), inversione di marcia in corrispondenza dell’intersezione con il viale Europa, viale S. Martino carreggiata est), piazza Cairoli lato valle (tratto di via XXVII Luglio, via G. Bruno), G. Bruno, T. Cannizzaro (direzione monte), viale San Martino (semicarreggiata ovest, con collocazione di idonee barriere in mezzeria), I Settembre, S. Elia, Garibaldi (carreggiata est) in direzione nord, inversione di marcia in corrispondenza dell’intersezione con viale Boccetta, Garibaldi (carreggiata ovest) in direzione sud, con arrivo in corrispondenza di piazza Unione Europea.