Criminalità giovanile, 62 mila ragazzi controllati: i dati

Attività coordinate dallo Sco, ecco cosa è accaduto

ROMA – Si sono concluse, ieri, le operazioni ad alto impatto finalizzate al contrasto della criminalità giovanile, condotte dalla Polizia di Stato dal 22 agosto su tutto il territorio nazionale.

Criminalità giovanile, i controlli

Le attività, svolte dalle squadre mobili delle questure interessate, coordinate dal Servizio centrale operativo e supportate da diversi equipaggi dei Reparti prevenzione crimine e degli uffici territoriali, hanno riguardato giovani dediti principalmente, in gruppo o singolarmente, a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi nonché responsabili di comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio.

In particolare, le investigazioni effettuate anche attraverso il monitoraggio del web e successivi mirati controlli e perquisizioni nei principali luoghi in cui si registra la presenza di minorenni e appena maggiorenni legati al contesto messo sotto osservazione’, hanno portato all’identificazione di 62.822 persone, di cui 10.605 minorenni, soprattutto in aree di spaccio, di c.d. “movida”, centri commerciali, esercizi commerciali e stabilimenti balneari.

Su 160 sono in corso verifiche per l’eventuale ‘adozione di misure di prevenzione, tra cui il divieto di accesso alle aree urbane.

Il resoconto

Arrestati o sottoposti a fermo di indiziato di delitto 283 maggiorenni, per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale armi.

Arrestati o sottoposti a fermo anche 22 minorenni.

Eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, ordini per l’esecuzione della pena e mandati di arresto europeo nei confronti di 81 maggiorenni e ordinanze di collocamento presso Istituti Minorili di Pena nei confronti di 6 minorenni, nonché della permanenza in casa nei confronti di un minorenne ; Sono stati denunciati in stato di libertà 1.110 maggiorenni e 180 minorenni.

Controllati 829 immobili, tra cui 58 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 136 sale giochi e 464 esercizi commerciali. Sequestrati kg 19 di cocaina, kg 1 di eroina e kg 79 di cannabinoidi nonché quantitativi di sostanze stupefacenti e psicotrope tra cui shaboo, ecstasy, MDMA e benzodiazepine, unitamente a diversi bilancini di precisione. Sequestrati 2 fucili, 36 pistole e munizionamento di diverso calibro; 89 coltelli e diversi oggetti atti ad offendere, tra cui 2 katane.

Le sanzioni

Recuperati numerosi oggetti provento di furto, soprattutto collanine d’oro, gioielli, orologi e cellulari, e sequestrate banconote false, bancomat e documenti di identità rubati o contraffatti, anche un tesserino contraffatto della Guardia di Finanza. Elevate 425 sanzioni amministrative di diversa natura, in particolare per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di bevande alcoliche.

Monitorati 1.300 profili social, dei quali 5 inneggianti all’odio e alla violenza fisica, anche contro appartenenti alle Forze di Polizia, nonché all’uso delle armi da fuoco e da taglio, che saranno segnalati alle competenti Autorità giudiziarie per l’eventuale oscuramento.

Alcuni dei giovani coinvolti appartengono a gruppi riconducibili ai c.d. “maranza”.