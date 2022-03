Crisanti: “Abolire il green pass, da profughi nessun rischio”

Le parole del professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova

PALERMO – “Io, dal primo aprile, abolirei del tutto sia il super che il Green Pass”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova. A una domanda su cosa fare con il Super Green Pass dal 31 marzo (fine dello stato di emergenza per il Covid in Italia), in poi, Crisanti ha risposto sottolineando che “con tutti questi vaccinati non ha più senso mantenerlo, anche perché l’Italia non è che abbia fatto molto meglio di altri Paesi che non l’avevano adottato”.

“Non bisogna avere paura di questa possibilità, possiamo ospitare queste persone senza rischi”. Così, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, ha risposto a una domanda sulla possibilità che i profughi ucraini possano portare un aumento del Covid in Italia. “Nel nostro Paese – ha aggiunto – abbiamo circa 60mila casi di Covid al giorno. Supponiamo di ospitare 50mila rifugiati ucraini e che il 10% sia infetto: sarebbero 5mila e non avrebbero nessun impatto sulla nostra situazione”.

