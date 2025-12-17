Crisi zootecnia, FdI porta a Roma i casi del latte e del grano siciliani

L'incontro tra il presidente della commissione agricoltura e i senatori meloniani

PALERMO – Il crollo del prezzo del latte ovino e la crisi del grano duro approdano in Commissione agricoltura al Senato. Durante un vertice a Roma con il presidente Luca De Carlo, i senatori di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese e Raoul Russo, insieme ai responsabili del settore e ai sindaci di Mussomeli e Castronovo di Sicilia, hanno acceso i riflettori sulle criticità che colpiscono le oltre 15 mila aziende zootecniche dell’isola, secondo produttore nazionale del comparto.

“In un momento di crisi generalizzata si aggiungono fenomeni speculativi che intervengono comprimendo il prezzo di vendita del latte ovino e mettendo così in difficoltà il comparto zootecnico”, hanno dichiarato gli esponenti del partito.

Il senatore Pogliese ha annunciato un’interrogazione per sollecitare verifiche urgenti sulle dinamiche di formazione dei prezzi e su possibili monopoli.

Oltre al settore lattiero-caseario, è stata ribadita la gravità del calo dei prezzi del grano duro, che sta portando a una drastica riduzione delle superfici coltivate in Sicilia. “Siamo certi che il presidente De Carlo e il Ministero dell’agricoltura sapranno garantire azioni volte a tutelare il comparto”, hanno concluso i rappresentanti di FdI, ricordando come le imprese siciliane siano già provate dall’emergenza siccità e dal depauperamento degli invasi.