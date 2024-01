Crolla il solaio, gli sposi e 33 invitati feriti alla festa di matrimonio

Tragedia sfiorata in provincia di Pistoia

PISTOIA – Trentacinque persone sono rimaste ferite a causa del crollo di un solaio durante una festa di matrimonio a Giaccherino, in provincia di Pistoia. Di queste sei sono in codice rosso ma non in pericolo di vita, come specificato dalla Asl Toscana centro. Tra i ricoverati ci sono anche i neosposi.

Secondo le prime informazioni sembra che il pavimento del locale – un ex convento dove era in corso la festa di matrimonio – è venuto giù mentre alcuni dei partecipanti stavano ballando. “Poteva essere una terribile tragedia”, le parole del governatore Eugenio Giani che ha voluto ringraziare l’imponente macchina dei soccorritori giunta sul posto.