Crolla impalcatura metallica, tre operai feriti nell’Agrigentino

Un 70enne trasferito con elicottero del 118 a Caltanissetta

CAMASTRA (AGRIGENTO) – Tre operai sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile a Camastra, comune della provincia di Agrigento.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione erano su un’impalcatura metallica, sopraelevata da un carrello telescopico, per intervenire al primo piano quando sono precipitati a terra.

I tre sono rimasti feriti, mentre l’autista del mezzo ha avuto un malore per lo shock. Sono stati soccorsi e ricoverati in vari ospedali.

Due sarebbero in gravi condizioni, un settantenne è stato trasferito con l’elicottero del 118 al Sant’Elia di Caltanissetta. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti, oltre a personale del 118, i carabinieri per i rilievi e le indagini e ispettori del lavoro dell’Asp di Agrigento.