Crollo di massi a Mazara del Vallo, danneggiate le condotte idriche

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Il crollo di massi sul letto del fiume ha danneggiato la condotta idrica dei pozzi Fiumara. I tecnici sono sul posto per verificare l’entità del danno ed avviare gli interventi di riparazione.
A causa di questo cedimento potrebbero verificarsi disagi nella distribuzione idrica nelle prossime ore nelle zone Centro storico, Marsala alta, Casa Santa, Makara e via Potenza che sono servite dalla condotta idrica. Lo rende noto l’ufficio tecnico servizio idrico del Comune di Mazara del Vallo.