Cronista palermitana intimidita, solidarietà del Consiglio comunale

Pioggia di messaggi di vicinanza per Rossella Puccio

PALERMO – Il Consiglio comunale di Palermo esprime solidarietà alla giornalista Rossella Puccio, vittima di un’intimidazione. Approvato all’unanimità un ordine del giorno. Da Sala delle Lapidi arriva anche la richiesta alla giunta di un impegno perché si faccia carico della sicurezza in città. Nella notte fra l’1 e il 2 aprile alla giornalista è stata bruciata l’auto. A dare fuoco è stato un uomo incappucciato, ripreso da una telecamera di video sorveglianza. La polizia sta indagando per identificarlo.

Puccio lavora per diverse testate giornalistiche e non è la prima volta che la professionista è vittima di intimidazione. Nel 2013 le erano state tagliate le gomme dell’auto. Nel 2020 aveva trovata della colla per topi nei pressi dello stesso mezzo. Nello stesso anno, a Ferragosto, mentre con una telecamera faceva le riprese di un intervento delle forze dell’ordine lungo la costa di Sferracavallo dove erano state montate abusivamente delle tende, la giornalista era stata aggredita da alcune donne che le hanno sferrato calci e pugni. Su questa vicenda è in corso un processo che vede coinvolte sette persone. La prossima udienza è prevista per il 19 maggio.

Per Giulia Argiroffi, del gruppo Oso, è necessario che l’amministrazione intervenga per garantire l’illuminazione della strada, adesso al buio, dove è avvenuta l’intimidazione. “Si dovrebbe anche assicurare una ronda per la tutela della giornalista” ha detto Argiroffi. Fabrizio Ferrandelli chiede che la giunta aggiorni il Consiglio sull’istallazione delle nuove telecamere, oggetto di un regolamento approvato nelle scorse settimane a Sala delle Lapidi.

Per Carmelo Miceli, del gruppo misto, la giunta presieduta dal sindaco Roberto Lagalla dovrebbe coinvolgere anche il Comitato per l’ordine pubblico e riferire in Consiglio. “E’ evidente che l’attività della giornalista dà fastidio a qualcuno – ha detto in aula Giovanni Inzerillo di Forza Italia – il Consiglio deve far sentire la sua voce anche nei confronti del questore e del prefetto”.