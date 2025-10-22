Crotone-Catania: scatta il Daspo per 8 tifosi rossoazzurri

Dopo la gara di Coppa Italia

CATANIA – Il Questore di Crotone, Renato Panvino, ha emesso otto provvedimenti di DASPO a carico di altrettanti tifosi del Catania, in relazione all’incontro di calcio Crotone–Catania, gara valevole per il torneo di Coppa Italia Serie “C”, disputata il 17 agosto scorso allo stadio “E. Scida” di Crotone.

Secondo l’accusa, al termine della partita all’interno della curva loro assegnata, alcuni tifosi etnei, si sarebbero arrampicati sulle balaustre di delimitazione tra gli spalti e il terreno di gioco, Ed avrebbero minacciato i propri calciatori per ottenere le maglie della squadra.

“Utilizzando – si legge in una nota – la forza intimidatrice del gruppo creando una situazione di pericolo per la loro incolumità. Quella degli altri spettatori, degli addetti al servizio di stewarding, dei calciatori e degli operatori di Polizia”.

Per i tifosi in questione, scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica di Crotone dalla Digos che ha avviato le indagini. Gli stessi sono stati identificati mediante l’incrocio dei vari fotogrammi estrapolati dalle telecamere dell’impianto sportivo. Con la collaborazione dell’omologo Ufficio della Questura di Catania, hanno delineato le responsabilità di ciascuno degli otto tifosi.

La Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Crotone ha curato la fase istruttoria della predisposizione delle misure. La cui durata è disposta per un periodo compreso tra uno e cinque anni. Con la prescrizione per quattro di essi dell’obbligo della presentazione in Questura durante lo svolgimento delle competizioni sportive. La misura afflittiva prevede il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale durante lo svolgimento degli incontri di calcio.