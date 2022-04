Ct Palermo, la tappa nazionale Open Tennis in Carrozzina premia Arca

Concluso il 1° Trofeo Fondazione Sicilia, nel doppio vincono Zeni e Spano

PALERMO – Tre giorni dal sapore speciale sui campi del Ct Palermo splendido scenario del 1° “Trofeo Fondazione Sicilia” tappa nazionale del Circuito Open maschile Tennis in Carrozzina che ha messo in palio un montepremi di 2.000 euro.

Ai nastri di partenza 14 atleti provenienti da diverse regioni e con il catanese Salvatore Vasta, sconfitto ai quarti, a rappresentare la Sicilia.

A contendersi il successo nel singolare sono stati due autentici fuoriclasse italiani del Wheelchair, ovvero Luca Arca testa di serie numero 1 e Antonio Cippo due del seeding.

A vincere è stato Arca, 29 anni, sardo, numero 41 delle classifiche ITF che si è imposto con lo score di 6-1 6-2 sul suo avversario, proveniente dall’Abruzzo (39 anni) e attualmente alla posizione 69 delle classifiche Internazionali.

Il match si è svolto sul campo centrale.

“Ringrazio e faccio i complimenti al Ct Palermo per la perfetta macchina organizzativa che ha allestito – ha dichiarato il vincitore – sono molto contento per il successo. Obiettivo da qui alla fine dell’anno è di entrare tra i primi 25 delle classifiche Itf. Mi allenerò con intensità e impegno per riuscirci”.

In contemporanea sono andate in scena le finali del torneo di consolazione e del doppio.

In quest’ultimo tabellone, a vincere sono stati Luca Spano e Giovanni Zeni che si sono imposti 6-3 6-3 a scapito di Marco Pincella e Bruno Carlucci.

Angelo Romano invece ha fatto suo il tabellone di consolazione disputato al meglio dei due set ai 4 games. Il giocatore sardo ha battuto agevolmente Fabio Cardarelli.

Presente durante tutto l’arco della manifestazione il responsabile nazionale Fit del settore Wheelchair Gianluca Vignali.

Main sponsor della bellissima manifestazione fortemente voluta dalla Fit Sicilia e dal Ct Palermo, Fondazione Sicilia, presieduta dall’avv. Raffaele Bonsignore presente alla premiazione.

A fare gli onori di casa durante la consegna dei premi il presidente del Ct Palermo Giorgio Lo Cascio.

“Questo meraviglioso evento farà da apripista ad altri ancora più importanti nel settore del Tennis In Carrozzina – spiega –. In autunno ci candideremo per ospitare la fase finale dei Campionati Italiani. A partire dal primo maggio inoltre. daremo una volta a settimana per un’ora un campo gratuitamente nel nostro circolo a chi vorrà provare questa bellissima disciplina. Complimenti a tutti i giocatori che ci hanno fatto emozionare da venerdì a oggi”.

Ad essere premiati sono stati anche i 4 atleti under 18 che hanno preso parte ad un raduno tecnico Kinder e nello specifico la marsalese Beatrice Draghici, l’abruzzese Lorenzo Valentini, il napoletano Alessandro Migliaccio e Christian Cattaneo anche lui campano.