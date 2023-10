Ct Palermo: la squadra maschile si impone con Perugia, pari per le ragazze

Punteggio pieno per i ragazzi, 5 punti per la squadra femminile

Non si ferma la corsa della formazione maschile del Ct Palermo nella massima serie italiana. Il club del capoluogo siciliano si aggiudica la terza partita di fila del proprio girone salendo così a 9 punti dopo la fine delle sfide d’andata. Domenica 29 ottobre, ancora una volta tra le mura amiche, in caso di vittoria o di pareggio contro il Sassuolo, sarà certezza l’approdo alle semifinali scudetto. Pareggio esterno, invece, per la squadra femminile .

La squadra maschile vince contro Perugia

I ragazzi capitanati da Davide Cocco e dal vice Paolo Cannova vincono 6-0 contro lo Junior Tennis Perugia. La formazione degli ospiti arriva in Sicilia largamente rimaneggiata, senza elementi del calibro di Francesco Passaro, Gianmarco Moroni e senza apporto di giocatori stranieri.

Vittorie tutte in due set dello spezzino mancino classe 1990 Alessandro Giannessi, di Salvatore Caruso, Gabriele Piraino e Francesco Mineo. Per quest’ultimo si tratta della prima affermazione in singolare nel massimo campionato a squadre. Nei due doppi, vittorie delle coppie Giannessi – Omar Giacalone e Piraino – Mineo.

Pareggio per la compagine femminile

Finisce in parità per 2-2 il confronto al femminile tra Tennis Beinasco e Ct Palermo. Secondo pareggio consecutivo fuori casa per il team guidato da Alessandro Chimirri e Davide Freni che si trova con 5 punti all’attivo dopo 3 giornate.

Sul rosso indoor di Beinasco in Piemonte, le vittorie conseguite dalla 19enne Anastasia Abbagnato e dal doppio siculo-iberico Giorgia Pedone – Marina Bassols (numero 110 al mondo) regalano al Ct Palermo un prezioso pareggio. Per le piemontesi, vittorie in singolare rispettivamente messe a segno dall’ungherese Reka Jani (n. 313 Wta) e da Federica Di Sarra ai danni di Bassols e Pedone.