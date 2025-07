Cuffaro: “Alcuni deputati irresponsabili, siamo all’antipolitica”

"Gli agricoltori pagheranno il prezzo del voto all'Ars"

PALERMO – “Ieri abbiamo assistito ad un comportamento irresponsabile da parte di alcuni deputati di Fi, Fdi ed Mpa. Pretendere ed ottenere in commissione modifiche al testo di legge sui Consorzi di Bonifica e poi bocciare l’articolato è legato esclusivamente a ripicche e risentimenti personali. Siamo di fronte all’antipolitica, il nostro antico Parlamento sta diventando ‘Brutto e impossibile'”.

Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc. “Se fossi stato all’opposizione – continua – non avrei utilizzato i malumori di parte della maggioranza per ottenere un effimero risultato politico facendo però pagare un grande prezzo agli agricoltori, già in difficoltà per i problemi idrici, e ai lavoratori che si potrebbero ritrovare con ritardi nel pagamento degli stipendi, rischiando anche il posto di lavoro”.

“La speranza è che vinca il buon senso e prevalga la buona politica, i deputati di maggioranza riottosi facciano prevalere le ragioni della coalizione e dei siciliani, e le opposizioni spendono il proprio ruolo istituzionale alla ricerca del bene comune e non di irrisori e dannosi risultati”.

Arriva immediata la replica di Miccicché: “Problemi interni alla maggioranza”