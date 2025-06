Cuffaro: “Leali con Schifani, d’accordo nell’affrontare le nomine”

L'intervento del segretario nazionale della democrazia cristiana

PALERMO – “La Democrazia Cristiana, leale e convinta alleata del Presidente della Regione, conferma l’ostinata e ragionevole volontà di proseguire il proprio impegno con Renato Schifani per questa e, soprattutto, per la prossima legislatura. Sin da ora, augura al Presidente di raccogliere i frutti del suo faticoso, ma encomiabile ed esaltante, lavoro per la Sicilia e i siciliani”.

Lo dice Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc, che interviene sui temi affrontati dal governatore Schifani, intervistato dal direttore di LiveSicilia Roberto Puglisi.

Cuffaro: “La Dc leale e convinta alleata”

“Siamo anche pienamente d’accordo – aggiunge Cuffaro – con lui nell’insistere sull’importanza di affrontare al più presto le nomine del sottogoverno, certi che una gestione collegiale e democratica possa portare benefici agli enti che, troppo a lungo, sono stati sotto regime commissariale”.