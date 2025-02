Nomina del Curatore speciale, firmato il protocollo al tribunale di Catania

Nei prossimi giorni il regolamento

CATANIA – Siglato al palazzo di Giustizia il protocollo per la nomina del Curatore speciale e del Curatore della minore di età. L’accordo, che definisce le competenze e gli ambiti di operatività della figura del curatore speciale e del curatore dei minori di età, ha lo scopo di curarne la formazione e l’aggiornamento, mettendo a disposizione degli Uffici Giudiziari un elenco di professionisti altamente qualificati.

A firmare l’intesa sono stati il Presidente dell’Ordine degli Avvocati Antonino Guido Distefano, il Presidente della Corte di Appello Filippo Pennisi, il Presidente del Tribunale Francesco Saverio Mannino e il Presidente del Tribunale dei minorenni Roberto Di Bella.

Presenti alla firma del protocollo i membri della Commissione Famiglia del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, coordinati dalla Consigliera Maria Elena Parisi.

Il protocollo

“Si tratta di un passaggio veramente importante a garanzia dei minori e dei soggetti deboli. Il protocollo proposto dalla Commissione Famiglia del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è stato positivamente accolto e arriva oggi alla firma per la sua definitiva applicazione”, ha dichiarato il Presidente Distefano.

“Sposo in pieno questa iniziativa, mi compiaccio con i colleghi e con il Consiglio dell’Ordine per averla portata avanti fino a stilare questo protocollo che definisce le figure di chi si occupa di questioni delicatissime e di persone, i minori, che sono fragili per definizione”, ha dichiarato il Presidente della Corte di Appello Filippo Pennisi.

Apprezzamento per il protocollo anche da parte del presidente del Presidente del Tribunale Francesco Saverio Mannino: “Il curatore speciale deve avere non solamente i requisiti e la formazione, ma una particolare sensibilità ed è inoltre fondamentale un confronto continuo con magistrati della sezione famiglia. Ringrazio tutti per il grande lavoro e in particolare il dottor Massimo Escher, Presidente della prima sezione civile, che ha seguito materialmente la stesura di questo protocollo”.

Il Presidente del Tribunale dei minorenni Roberto Di Bella nel suo intervento ha ringraziato la Commissione famiglia del Consiglio dell’Ordine e ha aggiunto: “Questo tipo di materie devono avere necessariamente professionisti specializzati, come il curatore speciale. Un professionista che funge da perno fondamentale, svolgendo il ruolo di trait d’union tra il giudice e il minore e tra il minore e la famiglia”.

Nei prossimi giorni il regolamento e il modulo per richiedere l‘iscrizione all’elenco dei curatori saranno pubblicati sul sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e ne sarà data notizia sulle pagine Facebook e Telegram del Coa.