Curcio si insedia in Procura lunedì alle 11.45. Tar fissato al 19 marzo

L'ufficialità delle date

CATANIA – Data e orario sono stati ufficialmente fissati. Lunedì prossimo 11 novembre, alle ore 11.45 si insedierà il neo Procuratore capo della Repubblica di Catania, Francesco Curcio. Si avvia dunque a concludersi il periodo di vacatio al vertice di piazza Verga, dopo il congedo di Carmelo Zuccaro.

Il profilo

Francesco Curcio, 63 anni, è entrato in magistratura nel 1987. La sua carriera comincia come pubblico ministero della Procura di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Tra il 1995 e il 2012 è stato, invece, pubblico ministero a Napoli. Viene nominato in seguito a capo della Procura di Potenza: ha svolto funzioni di pubblico ministero presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo a Roma.

Il Tar del Lazio

Ma, intanto, resta in piedi il ricorso che i Procuratori aggiunti, Sebastiano Ardita, Ignazio Fonzo e Francesco Puleio (oggi numero uno della Procura di Ragusa) hanno avanzato al Tar del Lazio. Un ricorso avverso alla decisione del Csm di indicare Curcio a Capo della Procura di Catania.

Gli scenari

Anche in questo caso, c’è l’ufficialità della data. Il prossimo 19 marzo si terrà, infatti, l’udienza. Come già anticipato, i tre ricorsi verranno trattati unitariamente.

Due gli scenari all’orizzonte. Il primo: i ricorsi vengono rigettati e la partita si chiude definitivamente.

Il secondo: i ricorsi vengono accolti e la sentenza diventa immediatamente esecutiva. A meno che non arrivi la sospensiva da parte del Consiglio di Stato in sede d’appello.