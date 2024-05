Cure palliative e terapie del dolore, Faps raccoglie fondi per la ricerca

L'associazione onlus sarà presente alla Settimana delle Culture

Ci sarà anche la Faps tra i partecipanti alla 13esima edizione della “Settimana delle culture” che si svolge dall’11 al 19 maggio e conta ben 110 eventi in programma. Faps onlus, acronimo di “friends against pain and suffering” veicolerà, nei vari eventi, brochure e testimonial per sensibilizzare i cittadini sulle cure palliative, attraverso la donazione.

Faps, fondata a Palermo nel giugno del 2001, è impegnata nella ricerca per la terapia del dolore e le cure palliative. È ospitata nel dipartimento oncologico di III° livello de La Maddalena e gestisce l’hospice e il reparto terapia del dolore e di lungo degenza.

Le battaglie di Faps

Primi a creare nel Sud Italia master e corsi sulla terapia del dolore per medici, infermieri e farmacisti, in collaborazione con l’Università di Palermo. Tra le battaglie di Fabs c’è la denuncia dei medici di base che si rifiutano di prescrivere farmaci antidolorifici a base di oppioidi.

“Con questi farmaci – dice la volontaria e cofondatrice di Faps, Clara Monroy -si riesce a dare una migliore qualità alla vita che resta. Accompagniamo i degenti e i familiari con serenità, cosicché il percorso difficile diventi per tutti più sopportabile”.

Il sostegno con il 5 x 1000

Per sostenere Faps, che si occupa anche di raccogliere fondi a sostegno della ricerca, è possibile donare il proprio 5×1000 indicando il codice fiscale 97170090829 o tramite conto bonifico su conto corrente bancario n° IT 81 F 03069 04612 100000001884.