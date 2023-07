CUS Catania, bronzo nazionale per le ragazze della staffetta

Medaglia ai Campionati italiani assoluti di Atletica leggera che si sono tenuti in Puglia. Le sportive etnee fanno un risultato da top team.

MOLFETTA – Storico risultato del CUS Catania ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera che si sono tenuti a Molfetta. Le ragazze della staffetta 4×100 hanno conquistato il bronzo nella finale che vedeva di fronte i migliori quartetti della nazione. Gaia Denaro, Chiara Torrisi, Giulia Magno e Alessia Carpinteri hanno fermato il cronometro sul tempo di 46.08.

Davanti a loro si sono piazzati i dream team dell’Atletica Brescia, vincitrice per la quinta volta consecutiva del titolo, e del Cus Pro Patria Milano.

“Sogno trasformato in realtà”

“Questo eccezionale terzo posto è il frutto di un sogno che abbiamo trasformato in realtà. Desideriamo ringraziare di cuore il prof. Filippo Di Mulo, il nostro allenatore, per il suo costante sostegno, gli incoraggiamenti e la fiducia che ha riposto in noi. Senza di lui, tutto questo non sarebbe stato possibile”, hanno detto all’unisono le atlete cusine subito dopo essere scese dal podio.

“Lo splendido bronzo nella 4×100 della squadra femminile che ho l’onore di guidare – spiega Filippo Di Mulo – mi riempie di orgoglio. Le ragazze sono state bravissime e hanno dimostrato di volere questo podio attraverso impegno e tanti sacrifici. La storia viene scritta per essere superata nel tempo, ma certamente è il miglior piazzamento siciliano in una staffetta con tutte ragazze siciliane e tutte cresciute con noi, motivo per cui ha un valore doppio. È la dimostrazione che il lavoro premia sempre”.

“Top team dell’atletica italiana”

“Risultato straordinario che emoziona ed entusiasma – ha dichiarato il presidente del CUS Catania Luigi Mazzone -. A nome di tutto il CUS Catania ringrazio Gaia, Chiara, Giulia e Alessia per aver reso possibile un sogno, ma soprattutto ringrazio l’allenatore Filippo Di Mulo, ormai leggenda dell’atletica italiana e del Cus Catania, e Nuccio Leonardi che ogni giorno fa un lavoro incredibile per portare in alto il nome del Cus Catania atletica”.

Nuccio Leonardi, responsabile della sezione Atletica del CUS Catania, attualmente impegnato alle Universiadi che si tengono in Cina come tecnico coordinatore dell’atletica Federcusi, ha elogiato l’impegno straordinario delle ragazze cusine: “Questo ottimo risultato premia gli sforzi e la dedizione mostrati dalle atlete, che hanno continuato ad allenarsi intensamente, nonostante il caldo torrido, per perfezionare ogni aspetto della loro prestazione. Grazie a questo importante risultato, il Cus Catania si proietta tra i top team dell’atletica italiana”.