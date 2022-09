Cycling for Respect: domani a Catania convegno contro la violenza di genere

La due giorni in rosa contro le discriminazioni e la violenza di genere si apre oggi 2 settembre nel prestigioso Palazzo della Cultura

CATANIA – La due giorni in rosa contro le discriminazioni e la violenza di genere, si apre oggi 2 settembre alle ore 16,30 nel prestigioso Palazzo della Cultura di Catania con il Convegno contro le discriminazioni e violenza di genere.



L’evento, fortemente voluto dalla responsabile di cicliste.eu Sicilia Emanuela Mazzurco, è stato subito accolto dalla Prof.ssa Cinzia Torrisi, Assessore alla Cultura di Catania e vede la partecipazione straordinaria di personalità del settore come l’Avvocato Loredana Mazza, presidente Ass. Antiviolenza Galatea; Marina Consoli, Referente Civico della Salute Distretto Gravina di Catania; Vera Squadrito, mamma di Giordana Di Stefano vittima di femminicidio; il presidente del Comitato Provinciale FCI di Catania Adolfo Scandurra e sarà diretto dalla Dott.ssa Marisa Scavo, Procuratore aggiunto della Repubblica di Catania e la Dott.ssa Letizia Ferrante, Psicologa e Psicoterapeuta referente dell’Ass. Mindful Sicilia.

Completa l’iniziativa, la sfilata di moda a tema a cura della Prof.ssa Maria Liliana Nigro che presenterà la collezione realizzata da giovani aspiranti stiliste siciliane che sfileranno le proprie creazioni sotto l’attento sguarda dei numerosi giornalisti e fotografi. Interveranno 20 cicliste locali, promotrici della cicloturistica, che indosseranno i completini Rosa contro la violanza realizzati dalla 3M Caverni e dalla nostra Associazione Promoitalia.

Sabato 3 settembre ci sarà la cicloturistica in rosa non competitiva, con partenza da Piazza Duomo di Catania e arrivo a Siracusa in Piazza Duomo dell’Isola di Ortigia, dove le nostre “guerriere” saranno accolte dall’amministrazione comunale di Siracusa.