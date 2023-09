Progetto di Donnattiva per prevenire la violenza sulle donne

L'associazione chiede un incontro a Schifani

PALERMO – “Dopo i gravissimi fatti di cronaca avvenuti a Palermo lo scorso mese di luglio è emersa prepotente l’esigenza di far fronte ad una situazione di grave emergenza sociale. L’atroce violenza di gruppo ai danni di una giovane ragazza palermitana, risulta essere l’ennesimo risultato di una società allo sbando, non più fondata sui valori portanti della famiglia ma che sempre più spesso porta ad atti di violenza inaudita. Violenza che, come dimostrato da una moltitudine di studi condotti nell’ambito delle neuroscienze sull’intelligenza emotiva, origina da gravi carenze relative all’autocontrollo, alla capacità di gestire le proprie emozioni e ad un deficit di empatia”. Lo si legge in una nota dell’associazione Donnattiva, che chiede un incontro al governatore Renato Schifani.

“La risposta delle Istituzioni a tali gravissimi fatti, non può essere una ripetitiva e inefficace indignazione priva di atti concreti ma, al contrario – afferma la presidente dell’associazione, Ina Modica insieme con Alessandra Palma, psicologa che collabora con Donnattiva – deve condurre all’attivazione di un progetto sperimentale di prevenzione primaria da effettuarsi nei primi anni della scuola superiore”.

Nasce così l’idea dell’implementazione di un laboratorio di alfabetizzazione emozionale “che conduca ad uno sviluppo adeguato tanto dell’intelligenza emotiva quanto dell’empatia e che si propone a medio e a lungo termine quale risposta efficace ed efficiente della comunità educante”. Donnattiva, impegnata da anni nella valorizzazione e tutela dei giovani e delle donne, propone l’idea, indirizzata alle scuole primarie, al presidente della Regione.