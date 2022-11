Da Roma arriva lo stop alla proroga dei navigator da parte delle Regioni

Schifani: "Sono stupito"

PALERMO – “In relazione alle notizie di stampa circolate in queste ore relative alla proroga degli ex navigator, scaduti lo scorso 31 ottobre, si precisa che detti contratti non sono prorogabili“. Lo precisa una nota del ministero del Lavoro che arriva all’indomani della proroga decisa dal governatore siciliano renato Schifani per i 280 navigator dell’Isola.

La posizione del ministero

“Sul tema e nell’ambito delle attività di coordinamento è stata invece avviata una mera attività ricognitiva tra le Regioni – si legge -. Eventuali ulteriori utilizzi degli ex navigator richiederebbero l’approvazione di una apposita norma, non allo studio del ministero”. La notizia dello stop cade come un fulmine a ciel sereno su Palazzo d’Orleans. “Sono stupito dalla decisione”, spiega Schifani, le cui parole sono riportate dal ‘Giornale di Sicilia’. Il governatore annuncia già a partire da oggi “gli opportuni approfondimenti”.