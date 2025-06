Da Rose Villain a i The Kolors, il cast del concerto di Radio Italia a Palermo

Numerosi artisti si esibiranno al Foro Italico, sarà necessario l'accredito per accedere

PALERMO – Dopo Milano, Radio Italia Live – Il concerto approderà a Palermo, al Foro Italico, venerdì 27 giugno con un cast stellare. Ad esibirsi saranno: Annalisa, Blanco, Francesco Gabbani, Gaia, Negramaro, Noemi, Raf, Rhove, Rkomi, Rose Villain, Tananai e The Kolors. Ad annunciarli Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia solomusicaitaliana durante una conferenza stampa tenutasi a Palermo. Al fianco di Volanti il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella.

Ad accompagnare gli artisti ci sarà la Radio Italia Live Orchestra, diretta dal M° Bruno Santori.

L’evento si è già tenuto a Palermo nel 2017, nel 2019 e nel 2023. “Si torna a Palermo, si torna a respirare un’aria di festa, partecipazione e grande musica italiana. Anche quest’anno abbiamo organizzato, per le amiche e gli amici che numerosissimi saranno al Foro Italico, un cast d’eccezione e, come gli anni precedenti a Palermo, siamo certi che saranno oltre 3 ore nelle quali canteremo insieme a squarciagola. Ringrazio ovviamente il sindaco Roberto Lagalla, tutti i suoi collaboratori e tutte le persone che contribuiranno in maniera importantissima alla buona riuscita dell’evento. Ringrazio altresì artisti, case discografiche e management che hanno accolto con entusiasmo, e ripeto entusiasmo, l’invito per essere presenti sul palco del Radio Italia Live – Il Concerto 2025 Palermo”, ha dichiarato Mario Volanti.

Il concerto comincerà alle ore 20.40 e sarà condotto dalle voci di Radio Italia solomusicaitaliana: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi. La sigla sarà eseguita live da Saturnino, mentre le schede dei cantanti saranno lette da Luca Ward.

Lo show sarà trasmesso anche in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv, in streaming audio/video su radioitalia.it, sulle app ufficiali Radio Italia e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Sarà visibile in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Vivrà sulle pagine social di Radio Italia solomusicaitaliana: Facebook, Instagram e TikTok, con contenuti esclusivi e l’hashtag ufficiale #rilive.

Come accedere al concerto

Chi vorrà partecipare a Radio Italia Live – Il concerto dovrà accreditarsi sul sito ticketone.it a partire dalle ore 12.00 di lunedì 9 giugno.

Potrà chiedere al massimo due accrediti, fino a esaurimento posti. Chi li otterrà potrà accedere all’area prato che sarà suddivisa in due settori: un settore con ingresso da Piazza Tonnarazza e via Lincoln e un settore con ingresso da Via Cala, adiacenze Circolo Canottieri.

L’area disabili, collocata su una pedana rialzata, sarà accessibile tramite accredito gratuito per un disabile e un accompagnatore da richiedere su radioitalia.it a partire dalle ore 12.00 di martedì 10 giugno. Gli accrediti sono limitati in funzione della sussistenza di adeguati spazi a garanzia dei movimenti e degli spazi di manovra necessari per ogni operazione di afflusso e deflusso, anche in emergenza, dall’area.

Federalberghi: “Strutture piene”

“Da settimane, le strutture alberghiere della città registrano prenotazioni di turisti da tutta la Sicilia e da diverse regioni italiane per assistere al concerto di Radio Italia”.

Lo dice Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo che oggi ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione dell’evento di musica live in Italia che si terrà a Palermo, al Foro Italico, venerdì 27 giugno.

“Il concerto di Radio Italia a Palermo non è solo un grande evento musicale: è un richiamo turistico che coinvolge l’intera filiera dell’accoglienza – continua Di Stefano – Trasporti, ristorazione, commercio locale: tutto il sistema ricettivo viene attivato da appuntamenti come questo, che uniscono intrattenimento, cultura e identità territoriale. È questo il turismo che Federalberghi promuove – ha concluso la presidente di Federalberghi Palermo – Gli albergatori credono nel grande valore che hanno gli eventi di qualità, in sinergia con il pubblico: un turismo emozionale, partecipativo, capace di generare economia, visibilità e bellezza”.