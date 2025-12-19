Dagnino-Galvagno, la trance agonistica all’Ars e il post distensivo

L'assessore regionale all'Economia su Fb: "Col presidente dell'Ars rapporto solidissimo"

PALERMO – Nessuna lite, solo trance agonistica legata alla complessità dei lavori del Parlamento sulla legge di Stabilità all’Ars. L’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino ridimensiona le tensioni in Aula con il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e affida alla sua pagina Fb un post e una foto che chiariscono il rapporto con il primo inquilino di Palazzo dei Normanni.

“Oggi i giornali enfatizzano una presunta lite da me e Gaetano Galvagno – scrive Dagnino -. Il periodo della legge di Stabilità è molto sfidante per tutti noi, governo e parlamento, che in pochi giorni siamo chiamati a prendere numerose decisioni importanti e complesse e credo che sia umano che una così elevata pressione possa provocare qualche momento di tensione. Ma questa foto, scattata alle 23 di ieri nella stanza del presidente dell’Ars, dimostra che il nostro rapporto è solidissimo e non smetterò mai di ringraziare chi, come lui, ha la grande capacità di gestire in modo equilibrato ed efficace una così importante istituzione. E i risultati si vedono”.

“In soli due giorni – aggiunge Dagnino – il parlamento regionale ha approvato buona parte del testo governativo del ddl Stabilità, che contiene misure davvero rivoluzionarie che incideranno non poco sulla vita dei siciliani: la decontribuzione per le imprese, il South working, la Super Zes, i bonus edilizi, sconti ed esenzioni sulla tassa automobilistica, il fondo per l’editoria, interventi per il contrasto al disagio sociale, gli incentivi per il potenziamento della capacità di riscossione delle entrate degli enti locali. Un grande lavoro, frutto di un grande gioco di squadra, di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi”.