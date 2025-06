Dal 14 al 20 giugno su Tivusat opera, danza, pianisti e jazz

ROMA (ITALPRESS) – Dal 14 al 20 giugno, il canale Mezzo, al numero 49 di Tivusat, offrirà una programmazione dedicata agli amanti della grande musica. Una settimana che spazia dalla lirica alla danza contemporanea, passando per recital pianistici e jazz d’autore.

La settimana si apre con l’opera “Thaìs” di Jules Massenet (sabato 14, ore 20:30), in una produzione firmata Jean-Louis Grinda. Marina Rebeka incarna una Thaìs magnetica accanto a Ludovic Tèzier nel ruolo di Athanaèl, con l’Orchestra Filarmonica e il Coro dell’Opèra di Monte-Carlo. Un viaggio musicale nel cuore del simbolismo francese.

La serata del 15 giugno è interamente dedicata al pianoforte.

Alle 20:30, Evgeny Kissinesegue Bach, Mozart, Chopin e Rachmaninov dal Musikverein di Vienna. A seguire, alle 22:10, il giovane talento Yunchan Lim propone Bach e Beethoven in un recital poetico e rarefatto dalla Fondation Louis Vuitton.

Martedì 17 giugno (ore 20:30), spazio al balletto con “Don Quichotte” di Josè Carlos Martìnez. Questa produzione del Ballet de l’Opèra National de Bordeaux, con musiche di Ludwig Minkus, restituisce la vitalità del classico. Il Grand Thèàtre de Bordeaux si trasforma in un palcoscenico di sogno e movimento.

Mercoledì sera alle 20:30, la musica barocca prende il centro della scena con “Les Fètes d’Hèbè” di Jean-Philippe Rameau. William Christie dirige Les Arts Florissants in una produzione firmata Robert Carsen. Il cast vocale – tra cui Ana Vieira Leite e Marc Mauillon – ci accompagna in un viaggio tra danza, poesia e canto, in puro stile Opèra Comique.

Mezzo dedica la serata del 19 giugno all’etichetta ECM, con due prime esclusive. Alle 20:30, il quartetto di Avishai Cohen infonde energia e lirismo tra tromba, piano, contrabbasso e batteria. A seguire, alle 21:30, l’oud di Anouar Brahem incontra il contrabbasso di Dave Holland e il pianismo poetico di Django Bates. Entrambi i concerti sono registrati alla Philharmonie de Paris

La settimana si chiude con un evento tanto musicale quanto concettuale: “Suites for a suffering world” (venerdì 20, ore 20:30), con la violoncellista Tanja Tetzlaff. Esegue le Suite n.4 e n.5 di Bach accostate alla composizione contemporanea “Cracks, Clouds” di Encke. Un concerto che parla al cuore e alla coscienza, in nome della sostenibilità e dell’impegno civile

– News in collaborazione con Tivusat –

– Foto ufficio stampa Tivusat –

(ITALPRESS).