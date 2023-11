Dal Collegato-ter, in arrivo 170 mila euro per il Comune di Riposto

La soddisfazione del sindaco e deputato regionale Davide Vasta

RIPOSTO (CATANIA) – È pari a 170mila euro la somma complessiva destinata dalla Regione Siciliana al Comune di Riposto, nell’ambito del Collegato ter alla Finanziaria. Tra gli emendamenti, presentati dai deputati di ‘Sud chiama Nord’, sono stati approvati oggi in aula due contributi straordinari per interventi e programmi di promozione turistica, culturale, economica e sociale. Un finanziamento di 30mila euro servirà per organizzare gli eventi dell’ormai prossimo cartellone natalizio, mentre 40mila euro serviranno per installare le telecamere nelle zone a traffico limitato. Un altro finanziamento di 100mila euro, presentato insieme ai deputati di Fratelli d’Italia, sarà utilizzato, invece, per una serie di interventi di restyling al campo sportivo ‘Luigi Averna’ di Torre Archirafi.

“Abbiamo ottenuto tre importantissimi finanziamenti per il Comune di Riposto – commenta soddisfatto l’on. Davide Vasta – Oltre alla cifra che ci consentirà di allestire un cartellone natalizio di tutto rispetto, avremo la possibilità, come avevo preannunciato nella campagna elettorale per le amministrative ripostesi, di installare le telecamere che ci permetteranno di regolamentare al meglio le ztl sul territorio per la prossima stagione estiva. Ringrazio – prosegue – l’assessore Carmelo D’Urso, Alberto Cardillo, capo della segreteria politica della Presidenza all’Ars, e i deputati di Fratelli d’Italia per aver lavorato insieme per ottenere un altro finanziamento a cui tenevamo molto, quello per restituire un po’ di decoro al campo sportivo di Torre Archirafi dove giocano ben quattro squadre del nostro comune. Un intervento – conclude Vasta – molto atteso dalle società sportive e dai tanti supporter”.