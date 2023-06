Dal fiume Po riemerge il cadavere di un giovanissimo

Il rinvenimento nella zona di Moncalieri. Le indagini dovranno chiarire come è annegato

1' DI LETTURA

Dalle acque del fiume Po è riaffiorato il corpo senza vita di un giovane. Il rinvenimento lungo corso Moncalieri, si tratta di Ndao Aly, senegalese di 20 anni per cui è stata presentata denuncia di scomparsa la sera di lunedì 19. Nei giorni scorsi erano stati trovati a riva un paio di telefoni cellulari di sua proprietà e del denaro contante.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Le indagini ora proseguono per capire che cosa possa essere successo e perché sia annegato. Il giovane, infatti, non sapeva nuotare secondo quanto avevano dichiarato i familiari. È da verificare la primissima versione della vicenda pervenuta alle forze dell’ordine, ossia che si sia gettato in acqua per soccorrere sei ragazzi che stavano facendo il bagno e che, a differenza di lui, sono riusciti a uscire dall’acqua. Se così fosse, c’è anche da capire perché questi non lo abbiano soccorso.