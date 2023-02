Dal “Liberati” al “Barbera”: Palermo-Ternana un girone dopo

Dopo il ciclo di partite contro le prime quattro del torneo il Palermo è pronto a sfidare una compagine in grosse difficoltà

PALERMO – Neanche il tempo di smaltire il pareggio in casa del Sudtirol che per il Palermo è già tempo di pensare alla prossima partita. La compagine rosanero infatti sarà impegnata, martedì 28 febbraio alle ore 20:30, ad affrontare allo stadio “Renzo Barbera” la Ternana per il turno infrasettimanale valido per la ventisettesima giornata di Serie B.

Ad un girone di distanza, nel capoluogo siciliano si presentano due squadre in momenti diametralmente opposti. I rosanero, caduti rovinosamente al “Liberati” nel momenti più basso del loro campionato, sono adesso chiamati a risalire a classifica contro una squadra in enormi difficoltà di prestazioni e risultati.

IL “CICLO TERRIBILE”

Il match del “Druso” di Bolzano ha chiuso, per i rosa, un ciclo di gare di altissima classifica che ha visto gli uomini di Corini affrontare in rapida successione le prime quattro della graduatoria cadetta. Filotto di partite dal quale i rosa hanno ottenuto nel complesso un rendimento positivo che ha permesso al Palermo di rimanere saldamente aggrappato al treno play-off.

Reggina, Genoa, Frosinone e Sudtirol: nelle ultime quattro partite la compagine rosanero si è scontrata con le maggiori forze della Serie B racimolando cinque punti, frutto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta. A livello di classifica la situazione in zona play-off dopo le ultime quattro giornate è rimasta pressoché inalterata, con le squadre che vanno dall’ottavo al terzo posto racchiuse in soli sei punti a differenza degli otto registrati al termine della ventiduesima giornata.

Sono due, invece, i punti in più raccolti dal Palermo contro queste quattro squadre rispetto al girone d’andata. Nel momento più difficile degli uomini di Corini sono arrivati infatti solo i tre punti contro il Genoa al netto delle sconfitte contro Reggina, Frosinone e Sudtirol.

DAL LIBERATI AL BARBERA

Martedì 28 febbraio il Palermo affronterà la Ternana in un match che presenta rispetto al girone d’andata una situazione diametralmente opposta. Nella prima parte di campionato i rosa, allo stadio “Libero Liberati” di Terni, cadevano rovinosamente per 3-0 contro la compagine di Lucarelli in grande ascesa raggiungendo il punto più basso del proprio campionato.

La prossima gara, al contrario, vedrà al “Renzo Barbera” un Palermo in crescita chiamato alla vittoria contro un avversario in enorme difficoltà. La Ternana, proveniente da due sconfitte consecutive contro Perugia e Cittadella, arriverà nel capoluogo siciliano con in panchina l’allenatore in seconda al posto di Andreazzoli, dimessosi in maniera clamorosa proprio dopo l’ultima partita, e con la tifoseria in piena contestazione con il presidente Bandecchi.

Il Palermo di Corini, dopo il ciclo di partite appena terminato, vuole riprendere la marcia verso i piani alti della classifica forte della consapevolezza di essersela giocata, al di là dei risultati ottenuti, alla pari contro le squadre di vertice della Serie B.