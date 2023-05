Dal Museo del Tombolo ai presepi: piovono emendamenti

La Commissione Bilancio torna a riunirsi dopo lo stop dei giorni scorsi.

3' DI LETTURA

PALERMO – La Commissione Bilancio torna a riunirsi dopo lo stop dei giorni scorsi. Sotto la lente d’ingrandimento dei deputati ci sono gli oltre cento emendamenti al ddl collegato “disposizioni finanziarie varie”.

La Commissione al lavoro

Nella scorsa seduta sono stati discussi alcuni dei sei articoli del testo base, tra questi quello che prevede le anticipazioni al Consorzio autostradale siciliane (pari a oltre 14 milioni di euro). La normaserve a garantire la liquidità necessaria per fare fronte ai maggiori oneri degli appalti in corso per opere di investimento e derivanti dagli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Spulciando le carte, salta all’occhio una valanga di emendamenti bipartisan e contributi che potrebbero, alla fine del passaggio in Commissione, subire una notevole sforbiciata.

Contributi per chiese e presepi

Il campionario è assai ricco, si va dal finanziamento di 150 mila euro per il restauro del presepe del settecento della Diocesi di Acireale al milione ai 400 mila euro per mettere la Resais nelle condizioni di accedere alle agevolazioni fiscali in un contenzioso con Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi, che necessiteranno di una specifica copertura finanziaria e per questo potenzialmente soggetti a una sforbiciata, sono soprattutto i contributi destinati agli enti religiosi e agli interventi di manutenzione di edifici sacri a farla da padrone.

Si va dal contributo di 150 mila euro per la “Processione dei Misteri” e dei riti della Settimana Santa” di Trapani (l’emendamento è a firma dei dem Dario Safina e Fabio Venezia) al contributo straordinario di 300 mila di euro alla Chiesa “Santa Teresa del Bambino Gesù” in Monreale per un intervento di riqualificazione dell’immobile proposto dal meloniano Marco Intravaia, uno dei deputati più attivi in termini di emendamenti presentati.

Tra questi la richiesta di un contributo straordinario di 185 mila euro alla Chiesa “San Vincenzo de Paoli” di Palermo per lavori di messa in sicurezza, 300 migliaia di euro alla Chiesa “Santa Teresa del Bambino Gesù” in Monreale e 150 mila euro al Comune di Monreale per il restauro del Monumento ai Caduti per la Patria. La truppa pentastellata avanza invece la richiesta di un contributo di 82 mila euro per il rifacimento del tetto della chiesa di San Corrado Confalonieri a Siracusa. L’emendamento è a firma Di Paola, Gilistro, De Luca e Marano.

Merletti, premi Nobel e fondazioni

Sempre in tema di tradizione si registra l’emendamento dei deputati del Pd, Ersilia Saverino e Fabio Venezia che propone un finanziamento di 300 mila euro al Comune di Mirabella Imbaccari per consentire la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale del Museo del Tombolo di Mirabella Imbaccari. Dal merletto alla letteratura: i due gruppi che fanno riferimento a Cateno De Luca propongono un contributo da 100 mila euro per la promozione e la valorizzazione “della terra impareggiabile di Salvatore Quasimodo” per le attività del Parco Letterario di Roccalumera e per il Comune di Modica, per gli eventi promozionali sulla figura dello scrittore premio Nobel. Forza Italia, invece, presenta un emendamento firmato Stefano Pellegrino e Margherita La Rocca Ruvolo che mira a integrare di ulteriori 350 mila euro il contributo in favore della Fondazione Whitaker. Vedremo come andrà a finire.