Dal vantaggio alla sconfitta: Catania battuto 3-1 dal Sorrento

Brutto stop in campionato per i rossoazzurri

CATANIA – Dolorosissima sconfitta per un irriconoscibile Catania che sciorina contro il Sorrento una delle più brutte prestazioni stagionali che potrebbe costar cara nella volata promozione. La formazione allenata da Toscano va incontro ad un pomeriggio da dimenticare, incassando una battuta d’arresto inattesa e meritata.

Il Sorrento vince in rimonta e si conferma bestia nera per i rossazzurri ai quali strappa tre punti pesantissimi in chiave salvezza. I padroni di casa meritano il successo alla luce di una prestazione volitiva e grintosa, a differenza di un Catania confusionario, imbrigliato da un Sorrento che non si è disunito dopo aver incassato lo svantaggio… riuscendo a rimontare e vincere con pieno merito.

Pronti, via

Eppure il Catania s’illude in avvio. Quasi immediato il vantaggio rossazzurro firmato da Forte (al suo ottavo sigillo stagionale) che devia in rete da due passi il cross radente di Lunetta lanciato da D’Ausilio. Ma l’esultanza dei sostenitori etnei, presenti in buon numero sugli spalti del “Viviani”, dura poco perché il Sorrento affonda con facilità sulle fasce laterali sino a capovolgere il risultato.

Con Miceli e Cargnelutti in evidente difficoltà… prima Sabbatani devia in porta in perfetta solitudine il pallone del pareggio e poi Crecco corregge in rete l’assist di Cuccurullo. I campani non sfruttano poi altre opportunità mentre, in casa etnea, Forte spreca da ottima posizione in giravolta.

Ripresa

Nella ripresa, Toscano cerca di correre ai ripari inserendo subito Di Noia e poi anche Donnarumma, Bruzzaniti, Caturano e Ierardi ma la musica non cambia. La manovra rossazzurra resta farraginosa e prevedibile, con i difensori avversari che arrivano sempre primi sul pallone.

Così, alla fine, arriva anche il terzo gol rossonero firmato da Ricci mentre Forte e Caturano sprecano due buone opportunità. Per Dini e compagni matura così un’inattesa, mortificante sconfitta che potrebbe adesso costare il primo posto, visto che il Benevento è atteso dalla non proibitiva trasferta sul campo dell’Atalanta U23!

Tabellino

SORRENTO – CATANIA 3-1

SORRENTO (3-4-2-1) – Del Sorbo, Solcia, Di Somma, Colombini, Paglino (dal 33°s.t. Shaw), Capezzi (dal 33°s.t. Tonni), Cuccurullo (k), Crecco, Ricci, Esposito (dal 30°s.t. Potenza), Sabbatani (dal 51°s.t. Bernabeo).

A disposizione: Harrasser, D’Anniello, Milan, Cangianiello, Vilardi, Riccardi.

Allenatore: Cristian Serpini.

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Cargnelutti, Miceli (dal 16°s.t. Ierardi), Celli, Raimo (dal 14°s.t. Donnarumma), Corbari (dal 1°s.t. Di Noia), Quaini (k), Lunetta (dal 23°s.t. Caturano), Jimenez (dal 14°s.t. Bruzzaniti), D’Ausilio, Forte.

A disposizione: Bethers, Allegretto, Rolfini, Ponsi, Pieraccini.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Davide Gandino (Alessandria).

Assistenti: Roberto Meraviglia di Pistoia e Alessio Miccoli (Lanciano).

Quarto ufficiale: Antonio Liotta (Castellammare di Stabia).

FVS: Stefano Vito Martinelli (Potenza).

Reti: 5° p.t. Forte (CT); 12° p.t. Sabbatani (SOR); 26°p.t. Crecco (SOR); 45°s.t. Ricci (SOR).

Note: presenti sugli spalti del “Viviani” circa 400, rumorosi, tifosi del Catania.

Indisponibili:Aloi, Cicerelli, Di Gennaro, Di Tacchio (CT).

Squalificati:Casasola (CT).

Ammoniti: Miceli (CT); Solcia (SOR)

Cronaca

Primo tempo (2-1)

5° Catania subito in vantaggio: scambio rapido tra D’Ausilio e Lunetta con quest’ultimo che s’incunea in area dalla sinistra e serve Forte per la deviazione in porta da due passi: 0-1 !

12° pareggio del Sorrento. Ripartenza veloce di Colombini che pesca Sabbatani solissimo davanti a Dini: 1-1 !

25° Dini blocca a terra la conclusione di Esposito dopo un’incertezza di Miceli;

26° Sorrento in vantaggio: Ricci lancia Cuccurullo sul cui cross Crecco spedisce il pallone in rete: 2-1 !

32° altro cross che scavalca Dini ma Cargnelutti alza il pallone in corner;

33° sullo spiovente dalla bandierina… Dini respinge in tuffo!

35° sul cross dalla bandierina… Cargnelutti manda fuori di testa;

36° Sabbatani supera in velocità Miceli ed il suo cross viene deviato in angolo;

36°,30 sullo spiovente dal corner… Di Somma costringe Dini alla parata a terra;

37° sul cross di Jimenez… colpo di testa di D’Ausilio respinto da un avversario!

38° sul traversone di D’Ausilio… Forte calcia a lato in giravolta;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo si chiude col Sorrento in vantaggio.

Secondo tempo (3-1)

1° nel Catania, Di Noia sostituisce Corbari;

8° girata debole e centrale di Miceli;

10° il Sorrento chiede la revisione video per una presunta gomitata di Miceli a Sabbatani ma l’arbitro sorvola;

14° nel Catania, Donnarumma e Bruzzaniti sostituiscono Raimo e Jimenez;

16° nel Catania, Ierardi subentra a Miceli;

23° nel Catania, Caturano sostituisce Lunetta;

30° nel Sorrento Potenza subentra ad Esposito;

31° punizione di Bruzzaniti: Del Sorbo para con sicurezza;

33° nel Sorrento, Tonni e Shaw sostituiscono Capezzi e Paglino;

39° girata di Caturano deviata in angolo;

45° terzo gol del Sorrento: altra leggerezza della retroguardia rossazzurra che consente a Ricci di siglare il 3-1 !

45° concessi 7 minuti di recupero;

46° Forte schiaccia il pallone a lato;

50° Caturano spedisce fuori di testa;

51° nel Sorrento, Bernabeo rileva Sabbatani;

52° rovinosa sconfitta del Catania!