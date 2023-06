Dall’1 al 3 luglio Catania sarà il centro della moda internazionale

Una tre giorni che ha tra gli obiettivi dichiarati quello di valorizzare le eccellenze del Made in Italy.

1' DI LETTURA

CATANIA. Il futuro della moda, della cultura e dell’arte è nelle mani delle giovani generazioni e da Catania parte un’onda pronta a farsi sentire a livello internazionale. Ieri mattina nella Sala Coppola di Palazzo degli Elefanti, è stata presentata la quinta edizione dell’IFW – International Fashion Week promosso dalla CNGFDF – Camera Nazionale Giovani Fashion Designer che, da sabato 1 a lunedì 3 luglio, trasformerà Catania in una fucina di idee, di moda e di talenti, una tre giorni durante la quale ad essere valorizzati saranno le eccellenze del Made in Italy ed i giovani fashion designer.

“Abbiamo scelto Catania per la sua apertura mentale e per la sua vicinanza alla cultura dello stile e delle nuove tendenze – ha spiegato in conferenza stampa Alessandra Giulivo, presidente della CNGFDF – La città si prepara quindi ad accogliere l’alta moda. Il nostro è un progetto che parte dal Sud e Catania da sempre ama la creatività, lo stile, le nuove tendenze e le eccellenze internazionali del made in Italy”.

Le ha fatto eco Dario Caminiti, direttore della CNGFD: “I giovani designer ed i Golden muse Award saranno i veri protagonisti. Nei mesi scorsi, è stato indetto un bando di concorso e i bozzetti dei fashion designer partecipanti sono stati valutati da un nostro Comitato Tecnico che ha decretato i due finalisti Gian Luigi Calonico e Giuseppe Adorno e il 2 luglio verranno premiati e riceveranno delle borse di studio”. Al tavolo dei relatori anche Carlo Maccarrone, presidente provinciale UNSIC che ha posto l’attenzione sulla necessità di fare rete per portare avanti progetti di alto livello.