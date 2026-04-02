Dalla Regione via libera alla vasca VII bis di Bellolampo a Palermo

L'assessore Savarino: "Infrastruttura strategica e indispensabile per la città"

PALERMO – Via libera definitivo dalla Regione alla realizzazione della vasca VII-bis della discarica di Bellolampo, a Palermo.

L’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, ha firmato il decreto con cui viene rilasciato il provvedimento autorizzativo unico regionale (Paur), documento che raccoglie in sé tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera.

Savarino: “Risposta concreta per la città”

“Con la firma di questo decreto diamo una risposta concreta e molto attesa alla città di Palermo – dice l’assessore Savarino – La vasca VII-bis è un’infrastruttura strategica e indispensabile per la gestione dei rifiuti del capoluogo siciliano. Abbiamo chiuso un iter complesso, fatto di valutazioni tecniche rigorose e di un costante dialogo tra le istituzioni coinvolte, nel pieno rispetto delle normative ambientali. Questo provvedimento dimostra che quando gli enti lavorano insieme con rigore e senso di responsabilità verso i cittadini e il territorio, i risultati arrivano”.

Il provvedimento include la valutazione positiva di impatto ambientale (Via) rilasciata a settembre 2025 e l’autorizzazione integrata ambientale (Aia) emessa a febbraio 2026, entrambe favorevoli al progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi nella piattaforma impiantistica.