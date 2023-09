Dall’aeroporto alla Ragusa – Catania, Campo: “Basta ritardi”

Dura presa di posizione della deputata regionale del M5S

2' DI LETTURA

COMISO (RAGUSA) – “Appare sempre più evidente a tutti la cattiva gestione dell’aeroporto di Comiso. E non va nemmeno questo procedere a spizzichi e bocconi di tratte che si aggiungono con affanno, e che poi, magari, rischiano di scomparire”. Dura presa di posizione della deputata regionale Stefania Campo, M5S, che rilancia la tutela degli interessi della provincia di Ragusa, del Calatino e dell’area gelese.

L’aeroporto di Comiso e il comparto

“Ma al di là della gestione in sé – aggiunte la pentastellata – che chiaramente rimane punto focale dell’intero comparto, ora è necessario che tutte le forze politiche, i rappresentanti parlamentari del nostro territorio, le organizzazioni produttive e sindacali, le istituzioni cittadine e ogni altro organismo che fa gli interessi collettivi, concentrino tutta la propria attenzione sulle infrastrutture che dovranno collegare, direttamente, l’aeroporto di Comiso con il resto della Sicilia”.

Ancora ritardi

Continua Campo: “Registriamo ritardi sull’avvio dei lavori della Ragusa-Catania, almeno per l’area che interessa la nostra provincia, vedasi zona Castiglione. Tutto sembra procedere con molta lentezza. Eppure certi esponenti politici, oggi al governo nazionale e regionale, parlano di “accelerazione”, di “un governo che corre”, di “scure sulle lungaggini”. Non vorremmo, invece, che dopo tanto lavoro svolto dai governi guidati da Giuseppe Conte e del grande risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle di Ragusa, e dalla sottoscritta, nel far sì che la strada si realizzasse interamente con fondi pubblici e, soprattutto, eliminando qualsiasi forma di assurdo pedaggio, si stia abbassando il livello di guardia e la stessa attenzione complessiva”.

L’impegno

La deputata del movimento 5 stelle assicura: “Noi non permetteremo che ciò avvenga. Ma c’è da realizzare anche una linea ferrata che colleghi Ragusa con l’aeroporto di Comiso e conseguenzialmente con lo scalo di Vizzini. In tal modo, il nostro Pio La Torre, avrebbe ben due infrastrutture in rete. Su gomma da una parte e la linea ferroviaria dall’altra. Un collegamento reale, stabile e intermodale, quindi, con l’aeroporto di Catania, con il porto di Pozzallo e, soprattutto, con le stazioni ferroviarie di Catania e di Ragusa”.

“A questo – conclude – il Movimento 5 Stelle sta lavorando fin da quando è arrivato al governo nazionale: una linea ferroviaria diretta Ragusa-Catania passando dall’aeroporto di Comiso. Un’azione politica portata avanti, innanzitutto in seno alla Commissione Trasporti della Camera, dal nostro deputato Luciano Cantone, che è riuscito a far passare un atto di indirizzo di modifica dell’originario tracciato che in origine, paradossalmente, prevedeva una linea Ragusa-Monterosso-Vizzini senza collegamento con Comiso. Riteniamo che almeno sulle infrastrutture in via di realizzazione dovremmo tutti lavorare uniti con un fronte e una prospettiva comune”.