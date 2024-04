Damasco, raid israeliano all’ambasciata iraniana: sale la tensione

Una ong denuncia la morte di 4 dei suoi operatori. In totale le vittime sono 11

DAMASCO – Raid israeliano su un edificio dell’ambasciata iraniana a Damasco. Ucciso un alto comandante dei pasdaran iraniani, Mohammad Reza Zahedi e il suo vice. Secondo una ong i morti sono 11. Teheran: ‘La risposta sarà dura’. Anche Mosca accusa Israele – ‘Raid inaccettabile’ e chiede per oggi una riunione del Consiglio di Sicurezza Onu.

La ong World Central Kitchen denuncia la morte di diversi suoi operatori umanitari in un raid israeliano nella Striscia di Gaza. Ministero della Sanità di Hamas: le vittime sono 4 stranieri. La Casa Bianca si dice ‘afflitta e turbata’ per la morte degli operatori umanitari a Gaza. E intanto si registrano proteste a Gerusalemme contro il governo. In migliaia si sono radunati davanti alla Knesset per le dimissioni del primo ministro Natanyahu e per nuove elezioni.

Intanto le truppe di Israele lasciano l’ospedale Shifa di Gaza City. “Ci sono decine di cadaveri”, secondo Hamas, mentre lo Stato ebraico vara una stretta sulle tv, nel mirino Al Jazeera. Messaggio per la fine delle guerre, a Gaza e in Ucraina, e il rilascio di ostaggi e prigionieri dal Papa nelle celebrazioni di Pasqua.