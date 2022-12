Sedicenne morto, Acireale in lutto: “Rip piccolo angelo”

Funerali questo pomeriggio alle 15 nella chiesa del Santissimo Salvatore, la gente si stringe attorno alla famiglia di Daniele Cantale Garano

Acireale. Si svolgeranno questo pomeriggio alle 15 nella chiesa del Santissimo Salvatore ad Acireale i funerali di Daniele Cantale Garano, il sedicenne che ha perso la vita ieri notte mentre si trovava a bordo del suo scooter nell’incrocio tra corso Italia e via Kennedy. Il ciclomotore è stato travolto da un Suv Audi Q8 guidato da un ventitreenne. Daniele, che indossava regolarmente il casco, è stato sbalzato dalla sella e ha urtato violentemente l’asfalto, morendo sul colpo. Il lutto della città è stato espresso ieri dal sindaco Stefano Alì, che, anche a nome della giunta e del consiglio, ha parlato di una “tragedia immensa” ed espresso sentimenti di vivo cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Sentimenti di sconforto che vengono espressi anche sui social, nei commenti alle parole dell’amministrazione comunale. Rita scrive: “Rip piccolo angelo”. C’è anche qualcuno che riflette sul problema della sicurezza delle strade (scrive Aldo: “Si parlava di una rotatoria in piazza Livatino che avrebbe una notevole funzione sul piano della sicurezza”), ma gli viene fatto notare che non è questo il momento. Il tema viene riproposto anche da altri, nonostante la riflessione perentoria di una donna di Acireale, che scrive: “Non è il momento di commentare, ma del dolore e di porgere vicinanza alla famiglia”. C’è infine chi se la prende con il conducente del Suv, ma sono voci isolate: il sentimento che prevale è la tristezza.

Sempre attraverso social, il V Istituto comprensivo fa sapere di aver sospeso ogni attività ludico-natalizia programmata, “partecipe dell’immenso dolore della famiglia Cantale Garano per la perdita del figlio Daniele”. Alle 12 di oggi è in programma un minuto di silenzio in tutte le classi e sezioni.

Intanto prosegue, al Commissariato di Acireale, l’indagine diretta dalla Procura di Catania chiamata ad accertare l’esatta dinamica dell’incidente. In queste ore non è stata smentita l’indiscrezione secondo cui il Suv che ha investito Daniele stesse andando contromano. Saranno solo gli accertamenti eseguiti dalla polizia, ad ogni modo, a consentire di ricostruire con certezza i fatti.