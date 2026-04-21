 Danni da maltempo, la giunta dice ok alla richiesta di calamità
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Danni da maltempo, dalla giunta il via alla richiesta di calamità naturale

danni ciclone Harry a Taormina
Sammartino: "Siamo al fianco dei comparti dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura"
PALAZZO D'ORLEANS
di
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PALERMO – Via libera dalla giunta regionale alla proposta di declaratoria di calamità naturale per i cicloni extratropicali che si sono abbattuti sulla Sicilia dal 17 gennaio al 17 febbraio di quest’anno.

“Il governo regionale – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino  – è al fianco dei comparti dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura con sostegni concreti che consentiranno di rimettere in moto le aziende colpite dalle calamità”.

I danni causati dal passaggio dei cicloni extratropicali sono stati rilevanti su tutto il territorio regionale. Particolarmente colpite le produzioni di agrumi e carciofi, oltre alle strutture aziendali.

Si calcola una percentuale media di danni che va da oltre il 50 per cento delle coltivazioni nella Sicilia orientale a circa il 30% in quella occidentale, con una quantificazione di quasi 446 milioni di euro.

I danni alle strutture ammontano invece a circa 39 milioni di euro.

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