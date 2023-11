Black Friday, Amazon ufficializza le sue date

Previste alcune offerte anticipate

ROMA – Ufficiali le date del Black Friday di Amazon. Il colosso delle vendite online inizierà i dieci giorni di grandi sconti il 17 novembre e le promozioni continueranno fino al 27 del mese. Il Black Friday è una ricorrenza di origine americana. Si svolge il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento.

Le offerte anticipate

Amazon ha di fatto allungato a dieci giorni il periodo per gli acquisti convenienti. Prima del 17 novembre, però, è già possibile approfittare di altre offerte. Tra queste quelle dedicate ad alcuni prodotti per la smart home, come l’Echo Pop, altoparlante intelligente wi-fi e bluetooth. L’articolo acquistato sulla piattaforma online avrà uno sconto del 38%.