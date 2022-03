Dati Covid Sicilia, scendono i casi ma sale il tasso di positività

Tutti i dati e i dettagli sulla pandemia nell'Isola e in Italia

PALERMO – Sono 2.434 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 16.893 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 4.411. Sono questi i dati della pandemia oggi nell’Isola.

Il tasso di positività sale al 14,4% ieri era al 13%. L’isola è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 220.907 con un decremento di 1.501 casi. I guariti sono 4.175 mentre le vittime sono 28 e portano il totale dei decessi a 9.580. Sul fronte ospedaliero sono 1.034 ricoverati e in terapia intensiva sono 67. Per problemi tecnici come riferito dalla stessa Regione non è stato possibile fornire il dato aggiornato dell’ospedalizzazione e anche dei dati delle infezioni.

Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo 613 casi, Catania 478, Messina 362, Siracusa 287, Trapani 192, Ragusa 236, Caltanissetta 106, Agrigento 373, Enna 55.

Il bollettino italiano

Nell’intero paese, sono 38.095 i nuovi contagi da Covid. Ieri erano stati 41.500. Le vittime sono invece 210 (ieri erano state 185).

I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, sono 388.836. Ieri erano stati 431.312. Il tasso di positività è al 9,8%, praticamente stabile rispetto al 9,6% di ieri. Sono invece 625 (ieri 654) i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 29 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.297 (ieri 9.599), ovvero 302 in meno rispetto a ieri.

Gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia sono 12.948.859. Gli attualmente positivi sono 1.023.787, in calo di 17.675 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 155.609. I dimessi e i guariti sono 11.769.463, con un incremento di 55.818 rispetto a ieri.

