Davide Baiocco scende in campo: è candidato sindaco di Perugia

L'ex rossoazzurro dal campo di calcio alla scommessa in politica

1' DI LETTURA

CATANIA – Perugino di nascita e perno della squadra umbra a inizio anni Duemila: ma anche uomo-simbolo del Calcio Catania. Davide Baiocco si candida a sindaco di Perugia.

A dare l’annuncio è lo stesso ex centrocampista, 48 anni, e Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e coordinatore nazionale di Alternativa Popolare.



“Davide ha accettato di candidarsi come sindaco a Perugia – le parole di Bandecchi in un video sulla sua pagina Instagram – Abbiamo il nostro uomo per attaccare Perugia, un capitano che ha dato tanto a Perugia attraverso quella squadra che assieme a lui è arrivata in alto e adesso tenteremo di dare ai perugini quello che si meritano, un sindaco che abbia le carte in regola per vincere qualsiasi play-off”.



“Sono pronto a dare a Perugia quello che ho dato in passato”, le parole di Baiocco, che in carriera ha vestito le maglie di Juve, Catania e Brescia.