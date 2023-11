Davide Faraone è il nuovo capogruppo di Italia viva alla Camera

Scelti anche gli altri componenti dell'ufficio di presidenza

ROMA – Il palermitano Davide Faraone è stato eletto nuovo capogruppo di Italia viva alla Camera dei Deputati. “Il suo impegno contribuirà sicuramente al lavoro del partito in Parlamento. Lavoreremo insieme con amicizia e intensità. In bocca al lupo per questo nuovo ruolo, insieme a tutto il nuovo ufficio di presidenza”, scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.

L’assemblea dei deputati Iv

L’assemblea dei deputati del Gruppo parlamentare di Italia viva – Il Centro – Renew Europe ha anche stabilito che l’ufficio di presidenza sarà composto, oltre al capogruppo, dalla vicepresidente Maria Chiara Gadda, dalla delegata d’Aula Isabella De Monte, da Luigi Marattin e dal tesoriere Mauro Del Barba.