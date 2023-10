Dc, al via la Festa dell’Amicizia. Cuffaro: “Giorno storico”

In tanti, tra appassionati e curiosi, hanno partecipato al taglio del nastro

RIBERA (AGRIGENTO) – L’inno nazionale ha dato il via alla Festa dell’Amicizia che da oggi al prossimo 7 ottobre si svolgerà a Ribera.

Sul palco montato in piazza Duomo, per l’apertura ufficiale, il segretario della DC, Totò Cuffaro, il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno che ha tagliato il nastro, il segretario regionale, Stefano Cirillo, gli assessori regionali Nuccia Albano e Andrea Messina, i deputati regionali Carmelo Pace e Ignazio Abbate, l’europarlamentare Francesca Donato, il presidente regionale del partito, Carmelo Pullara.

Cuffaro: “Dalla gente attaccamento alla Dc”

“Il popolo democristiano è qui, in piazza Duomo. La presenza di tanta gente nel giorno dell’inaugurazione, che si è svolta pomeriggio di un giorno feriale e lavorativo, testimonia ancora una volta l’attaccamento della gente al partito, la voglia di far parte di questa famiglia – dichiara il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro -. Oggi, per noi è un giorno storico: tutti siamo protagonisti del cambiamento della DC, un partito basato sugli antichi valori, ma proiettato nel futuro”.

Pace: “Grande festa del popolo”

“Ribera, per tre giorni, sarà la cittadella della DC. L’entusiasmo in questi giorni è cresciuto sempre più e oggi, in giro, c’è un’atmosfera di gioia – dichiara Carmelo Pace, capogruppo della DC all’Ars e segretario organizzativo regionale del partito -. Vedere tutta questa gente presente è emozionante, in tanti, oggi, si sono spostati dalle proprie città in pullman, è davvero una grande festa del popolo, c’è voglia di politica”. Al termine dell’inaugurazione, i primi due incontri: “Giovani tra crisi e opportunità: quali sfide per il futuro?” e “Sussidiarietà e decentramento: le autonomie locali al fianco del cittadino”.