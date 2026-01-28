Ddl enti locali, l’Ars boccia l’articolo 1 con il voto segreto

Sono stati 33 i voti favorevoli alla bocciatura e 21 i contrari

PALERMO – L’Assemblea regionale siciliana ha bocciato, con voto segreto, l’articolo 1 del disegno di legge sugli enti locali. L’esito della votazione è stato di 33 voti favorevoli alla bocciatura e 21 contrari.

L’Aula è arrivata al voto sull’articolo, che riguarda la disciplina degli ispettori nelle amministrazioni locali, dopo un lungo dibattito sull’ordine dei lavori. Le opposizioni avevano chiesto di votare prioritariamente gli articoli 8 e 14, relativi rispettivamente alla rappresentanza di genere nelle giunte e alla possibilità del terzo mandato nei comuni fino a 15 mila abitanti.

La maggioranza, invece, si è mostrata divisa tra chi chiedeva di procedere con l’esame di tutti gli articoli del testo e chi proponeva una sospensione dei lavori per tentare una mediazione.

Il presidente di turno dell’Ars, Nuccio Di Paola, preso atto dell’assenza di una posizione unanime dell’Aula sull’ordine delle votazioni, ha quindi disposto il voto sul primo articolo, che è stato respinto.

Nel corso della seduta è stato più volte ricordato, anche dalla presidenza, che il disegno di legge dovrà essere approvato entro l’11 febbraio per consentirne l’entrata in vigore in tempo utile rispetto alla prossima tornata elettorale di primavera.