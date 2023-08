Duello con la società dei servizi di igiene urbana

TAORMINA (MESSINA) – La Tekra, società che si occupa dei servizi integrati di igiene urbana, dice di essere pronta ad adire le vie legali nei confronti del sindaco di Taormina, Cateno De Luca, autore di due blitz per verificare l’attività dell’azienda.

I blitz di De Luca

De Luca per due giorni consecutivi ha verificato il lavaggio di corso Umberto, che a suo dire, non sarebbe stato effettuato in maniera efficace. De Luca ha annunciato di avere denunciato per truffa la società in quanto non attua quanto stabilito dal capitolato di appalto. “In merito ai video pubblicati dal primo cittadino – si legge in una nota di Tekra – teniamo a precisare che abbiamo dato mandato ai nostri legali di intraprendere tutte le iniziative che la legge ci consente al fine di tutelare l’azienda e la propria immagine. Relativamente ai video realizzati dal primo cittadino, l’azienda osserva che le modalità di comunicazione e la mancanza assoluta di senso istituzionale manifestate dai protagonisti esclusivamente finalizzati a ‘sbalordire’ quanti più followers, rendono difficoltosa ogni possibile interlocuzione con l’attuale amministrazione”.

La replica di De Luca

Immediata la replica di De Luca: “La Tekra preannuncia querele nei miei confronti … ma io ho già denunciato la truffa subita dal comune di Taormina per il servizio di raccolta dei rifiuti”.