De Luca e Giarrusso: “Catania è una città ostaggio della politica”

Dalla città etnea parte il tour.

CATANIA – “Catania rappresenta oggi l’esempio di ciò che la politica non deve fare. È una città ostaggio della mala politica. Senza un sindaco e senza prospettive nel silenzio assoluto della destra e della sinistra che non hanno voluto le elezioni. Mi chiedo se la seconda città per importanza della Sicilia e nelle prime dieci d’Italia meriti di essere trattata così. Perché continua a non avere un sindaco? Perché Catania deve continuare ad essere lo scenario di equilibri che servono solo a tenere in vita personaggi frutto di suggestioni ma che non rappresentano più nulla. Io a Messina mi sono dimesso a febbraio prendendomi la responsabilità di andare al voto. L’ho fatto per portare avanti un progetto politico che porti il vero cambiamento in tutta la Sicilia, ma soprattutto l’ho potuto fare perché ero certo che, avendo amministrato bene, i messinesi ci avrebbero ridato la loro fiducia. Forse, anzi sicuramente, gli attuali amministratori catanesi non hanno la stessa certezza. Catania si deve liberare da questi personaggi. Questa città merita di essere amministrata. Il nostro progetto politico mira alla costruzione di una nova classe politica e dirigente. Non basta affermare di esserci, bisogna metterci la faccia.”

È quanto ha dichiarato stamani il leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca nel corso di un incontro che si è svolto al 4 Spa Resort di Acicastello.

A Catania oggi la seconda tappa del tour partito ieri da Palermo che porterà Cateno De Luca a girare le province siciliane per illustrare il progetto di Sicilia Vera. Al suo fianco l’europarlamentare Dino Giarrusso, leader del Movimento nazionale “Sud Chiama Nord” fondato con Cateno De Luca e vicepresidente della Regione designato, che dichiara:

“Questo progetto parte dalla consapevolezza che ci scontriamo con i mulini a vento e le corazzate della vecchia politica, ma la vecchia politica sta dimostrando tutto il suo mondo di cartapesta. Non è una gara contro i mostri, ma contro chi ha violentato la Sicilia e ha fatto credere ai siciliani che quello fosse l’unico modo di governare. Noi non stiamo promettendo il posto alla regione, ma chiediamo la partecipazione di tutti per scalzare quelle dinamiche incancrenite, per questo abbiamo bisogno della partecipazione di tutti voi.” Il portavoce di Sicilia Vera e presidente di “Sud chiama Nord” ha invece lanciato un appello: “Ieri a Palermo hanno aderito due sindaci e tanti altri ne aderiranno. Da palermitano voglio invitare gli amministratori di Catania, i sindaci della provincia di Catania ad aderire al nostro progetto. Adesso, ha affermato La Vardera, tocca a voi, il progetto Cateno De Luca sindaco di Sicilia pone al centro proprio voi, è questa la vostra casa”