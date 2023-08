Terzo polo, De Luca: “Renzi e Calenda, spettacolo indecoroso”

La nota del leader di Sud chiama Nord

PALERMO – Il leader di Sud chiama nord e sindaco di Taormina Cateno De Luca bacchetta in una nota Matteo Renzi e Carlo Calenda. Per De Luca, i due “dovrebbero smettere di rincorrersi sui giornali”, perché “la gente vuole proposte concrete”.

Terzo polo, la nota di De Luca

“Terzo Polo, Il Centro, Partito della Repubblica – scrive De Luca – non basta cambiare il nome per rendere innovativo un progetto: la gente vuole proposte concrete. Bisognerebbe confrontarsi su questo, poi il nome è indifferente. Renzi e Calenda dovrebbero smetterla di rincorrersi sui giornali e rubarsi a vicenda parlamentari. È uno spettacolo indecoroso, piuttosto rispettino il mandato degli elettori delle scorse politiche. Davanti a cose serie noi ci siamo, per il resto non abbiamo intenzione di giocare al gatto e la volpe”.