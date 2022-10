De Luca vs La Russa: "Frutto di una faida e Giorgia Meloni..."

Il commento di 'Scateno'.

E figuriamoci se ‘Scateno’ non diceva la sua. Detto e (appunto) fatto. Ecco il post Facebook di Cateno De Luca sulle vicende del Senato: “L’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato è frutto delle faide nel centrodestra! Il fatto che solo Casellati e Berlusconi avrebbero espresso il loro voto in favore di La Russa a fronte di 16 senatori forzisti che non hanno votato offre già un quadro chiaro della stabilità di questo governo. Se queste sono le premesse non credo che la Meloni avrà vita facile. Coerentemente noi abbiamo votato scheda bianca”.

“Ma il punto, infatti, non è tanto chi ha votato La Russa – continua De Luca – ma chi non lo ha votato. L’assenza di Forza Italia in aula al momento del voto è la dimostrazione che c’è un problema serio e allarmante. Ancora non hanno iniziato a governare e già ci sono delle crepe evidenti. Il risultato di La Russa, lo ribadisco, è frutto di una spaccatura che rischia di rallentare anche la formazione del Governo e non credo che in queste condizioni si possa andare lontano”.