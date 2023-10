Debiti fuori bilancio, disco verde all’Ars per cinque disegni di legge

Ok al ddl voto sull’abolizione del numero chiuso a medicina

PALERMO – Via libera al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Il disco verde per i cinque disegni di legge per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio arriva a Sala d’Ercole dopo una prima defaillance legata all’assenza del numero legale al momento del voto. Dopo la sospensione della seduta i deputati hanno fatto ritorno in aula votando a scrutinio segreto il provvedimento.

I malumori dell’opposizione

Il voto non ha placato i malumori dell’opposizione. “Sono mesi che attendiamo di votare i debiti fuori bilancio, oggi la maggioranza vota con il voto segreto e non palese perché non vuole assumersi la responsabilità. Parliamo, infatti, di debiti fuori bilancio non derivanti da una sentenza ma per mancato impegno nel bilancio corrente”, commenta il deputato pentastellato Luigi Sunseri. Il capogruppo del Movimento Cinquestelle, Antonio De Luca, dà una sciabolata agli alleati del Pd rei di avere dato una mano alla maggioranza. “Oggi all’Ars – dice Antonio De Luca – la votazione si è svolta solo grazie a una serie di giochetti di bassa lega che non fanno certo onore alla democrazia. Prima in un’aula senza numeri sono magicamente pervenuti 10 congedi utili ad abbassare la maggioranza necessaria. Poi i deputati del Pd hanno lasciato inseriti i tesserini che hanno reso possibile la votazione dei debiti che ormai da mesi giacevano all’ordine del giorno dell’aula. Ciliegina sulla torta, la maggioranza di centrodestra ha fatto ricorso al voto segreto tanto odiato e demonizzato da Musumeci”.

L’abolizione del numero chiuso

In aula ha tenuto banco la discussione generale del disegno di legge voto (primo firmatario il deputato del Pd Calogero Leanza) che impegna il governo nazionale ad abolire il numero chiuso nelle facoltà di medicina. Il ddl, votato all’unanimità in commissione e accolto trasversalmente dai deputati regionali, ha ottenuto il via libera dell’aula.