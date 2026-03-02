Decontribuzione per nuove assunzioni, Schifani al lavoro sul dossier

Avviati i contatti con l'Ue per condividere il percorso amministrativo

PALERMO – Il presidente della Regione Renato Schifani, in stretto raccordo con l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, è al lavoro sul dossier relativo alla decontribuzione per le nuove assunzioni, in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge di stabilità che ha stanziato 600 milioni di euro per il prossimo triennio.

L’attività tecnica

L’attività tecnica è orientata alla definizione delle procedure necessarie per superare il requisito della territorialità. In questo modo si punta a non incorrere nell’applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato e a potenziare l’efficacia della misura a sostegno dell’occupazione, che resterà comunque immediatamente operativa nel rispetto dei regolamenti Ue vigenti.

Il beneficio

Attualmente è previsto un massimale in regime de minimis di 300 mila euro per impresa nel triennio; il suo superamento consentirebbe di estendere il beneficio anche alle grandi aziende, ampliando così in modo significativo l’impatto economico dell’intervento.

Sono già stati avviati contatti con il dipartimento per gli Affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli uffici della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea, con l’obiettivo di condividere il percorso amministrativo e assicurare la compatibilità dell’intervento con il quadro normativo comunitario. L’iniziativa mira a favorire nuova occupazione stabile, garantendo al contempo il rispetto delle regole europee e la tempestiva attuazione delle risorse previste dalla legge di stabilità.