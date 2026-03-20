 L'Unione europea apre al dialogo sul decreto bollette per gli aiuti
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Dialogo Italia-Ue sul decreto bollette

Incontro a Bruxelles
IL CARO ENERGIA
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1 min di lettura

BRUXELLES – “Ci sarà una trattativa” ma sono “confidente” in un via libera della Commissione Ue al decreto bollette. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo. Il confronto sul sistema Ets “è stato utile, a giugno ci saranno risposte concrete”, ha aggiunto.

Decreto bollette, Bruxelles apre

Poco dopo parole concilianti anche da parte della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa. “Per quanto riguarda la situazione italiana, siamo impegnati a lavorare molto da vicino con il governo italiano sul decreto” bollette, “in linea con l’orientamento delle conclusioni del Consiglio europeo”.

Consultazioni da lunedì

“A partire da lunedì inizieranno le consultazioni e siamo fiduciosi di poter fare progressi per affrontare, nel breve termine, le specificità italiane”, ha concluso la presidente della Commissione europea al termine del vertice dei leader Ue.

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