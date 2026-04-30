Delitto di Garlasco, la Procura: “Sempio ha ucciso Chiara Poggi”

Avrebbe sferrato 12 colpi per via di un rifiuto sessuale

Svolta nell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. L’autore dell’omicidio avvenuto il 13 agosto del 2007 sarebbe Andrea Sempio e non Alberto Stasi. Lo sostiene la Procura di Pavia.

Sempio che, secondo la nuova tesi, avrebbe sferrato 12 colpi, il prossimo 6 maggio sarà ascoltato dalla procura.

La tesi della Procura

Nel documento dell’invito a comparire, la Procura sostiene che Andrea Sempio, “dopo una iniziale colluttazione, colpiva reiteratamente la vittima con un corpo contundente, facendola cadere a terra”.

Quindi, “la trascinava al fine di condurla verso la porta di accesso alla cantina” e, dopo che la ventiseienne “provava a reagire mettendosi carponi, la colpiva nuovamente con almeno 3-4 colpi” sempre alla testa “facendole perdere i sensi”.

Dopo “spingeva il corpo della vittima facendolo scivolare lungo le scale che conducono in cantina ove, nonostante la stessa fosse già incosciente, la colpiva con almeno 4-5 colpi” ancora alla nuca, “cagionando lesioni cranio encefaliche dalle quali derivava il decesso”.

Il delitto sarebbe avvenuto dopo il rifiuto delle avance e aggravato dalla crudeltà, “in considerazione dell’efferatezza dell’azione omicidiaria per il numero e l’entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto”.

La difesa di Sempio

Sempio, come ha sempre fatto, respinge l’accusa e fa sapere di “non capacitarsi del movente sessuale”, visto che non frequentava Chiara Poggi.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo